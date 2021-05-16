 بعد غد.. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإنهاء العنف في فلسطين - بوابة الشروق
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بعد غد.. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإنهاء العنف في فلسطين

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 11:31 ص

قال ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشئون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيعقدون اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو، بعد غد الثلاثاء، لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإنهاء موجة التصعيد الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف بوريل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "في ضوء التصعيد الجاري بين إسرائيل وفلسطين والعدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، أعقد اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، سننسق ونناقش كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي بأفضل طريقة لإنهاء العنف الجاري".

 


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