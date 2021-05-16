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البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

وكالات
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 3:10 م

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، إثر الأحداث الأخيرة.

 

وشدد البابا فرنسيس على أن "مقتل العديد من الأبرياء في الأيام الأخيرة، بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

 

وقال في عظة أسبوعية بساحة القديس "بطرس": "إنني أدعو أدعو للتهدئة.. وأطلب من المسؤولين وقف صخب الأسلحة والسير في طريق السلام".

 

وأضاف: "لقد مات الكثير من الأبرياء، ومن بينهم أطفال أيضا، هذا أمر فظيع..غير مقبول...موتهم علامة على أن أناسا لا يريدون بناء مستقبل، بل يدمرونه..أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟

 


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