ينظم المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة "مدرسة الديكور السينمائى"، مجانًا للهواة، وذلك فى الساعة الخامسة مساء غدا الثلاثاء، بمركز ثروت عكاشة الثقافى، الذى يشرف عليه الكاتب مجدى الشحرى.

وذكر المركز القومى للسينما، فى بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يحاضر بالورشة مهندس الديكور شادى العنانى، وتحتوى المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائى والإخراج الفنى، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يُذكر أن ورشة الديكور السينمائى يقدمها المركز القومى للسينما للهواة ومحبى فن الديكور كدعم للشباب ومحبى السينما، وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.