تعتزم شركة ماكدونالدز بيع نشاطها في روسيا، بعد 30 عاما من تشغيل مطاعمها في البلاد، كما تسعى إلى أن يحتفظ المشتري بالعاملين لديها والبالغ عددهم 62 ألف عامل، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

شركة ماكدونالدز سبق أن أعلنت أنها ستنفق ما يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين الروس.

جاء ذلك بعد إعلان سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أنها ستعلق عملها في روسيا اعتبارًا من 14 مارس الماضي في ضوء استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة إنّ التكاليف الشهرية للشركة لضمان الوفاء بجميع التزامات الشركة تجاه الموظفين والموردين ستصل إلى 50 مليون دولار.

وبحسب البيان، يعمل أكثر من 62 ألف شخص في نظام ماكدونالدز في روسيا، ونحو 100 ألف في شركات الموردين، مضيفة أن جميع الموظفين سيبقون موظفين في الشركة وسيستمرون في تلقي رواتبهم كاملة.

وكجزء من عملية الخروج، تتوقع الشركة تسجيل رسوم غير نقدية تتراوح ما بين 1.2 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار.