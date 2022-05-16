زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

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عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وينص المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني على "تعيين اللواء إيجور إيفانوفيتش تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".

وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري جالوشكين من هذا المنصب. ولم يتم الإبلاغ عن أسباب التغيير.

وميدانيا، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن قصف على مناطق في دونيتسك، أسفر عن إصابة ستة مدنيين، بينهم طفل.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ81، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.