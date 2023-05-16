المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية: الحوار فرصة للتجمع بعد فترة سكوت طويلة

قالت ثريا عبدالجواد المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الحوار يمثل فرصة لجمع القوى الوطنية والاجتماعية والأحزاب بعد فترة طال فيها السكوت.

وأضافت خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية: الوضع الراهن والتطورات الجديدة» التي تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الحوار يمثل فرصة رائعة لطرح الأزمات وتقديم الحلول لها.

وذكرت أن مصر في تاريخها الحديث لها تجارب عديدة من الحوار الوطني، الذي تمثل النسخة الحالية منها بادرة لانفتاح المناخ العام، مشيدة بالحرص على المشاركة الفاعلة من قبل كل الأطياف.

وأكّدت أن الجهود المبذولة في تنظيم الحوار يؤكد مدى الرغبة في مواجهة الأزمة الراهنة، مثمنة بالروح الوطنية التي سبقت ترتيب الحوار.

وقالت إنّ أزمة العدالة تكتسب حضورا في المجتمعات التي تبحث عن دور ومكانة في العالم، وهو أمر مرتبط بثقافات قديمة رغم الجهود المبذولة للتصدي لها.

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية جزءٌ من إجراءات العدالة التي تتخذها بعض الدول، وهي مجرد أساليب تستهدف مواجهة التفاوت بين القوى الاجتماعية.

واليوم الثلاثاء، انطلقت الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني بالتوازي، حيث تعقد الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، من قبل لجنة العدالة الاجتماعية.

وتعقد أيضا الجلسة الثانية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، من قِبل لجنة السياحة.