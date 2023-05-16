أحمد موسى عن توزيع أدروغان أموال على الأطفال أمام اللجان: فلوس العيد بس متأخرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاهد توزيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ أموال على الأطفال خلال إدلائه بصوته بالانتخابات الرئاسية داخل إحدى اللجان الأحد.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «أصحاب النية الحسنة بيقولوا؛ دي فلوس عيديه العيد بس متأخرة، أو العيد وصل بدري قبل الانتخابات، وسيئي النية بيقولوا رشاوي انتخابية».

وتابع: «ناس ترى أنها هدية العيد بس متأخرة، وناس ثانية تراها رشوة انتخابية، وآخرين يروها أمر عادي»، لافتا إلى توزيع الرئيس التركي «رزمة ليرة تركية»، حسب وصفه، على الأطفال الذين يحضرون بصحبة ذويهم للتصويت داخل اللجان بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن الفيديو المتداول لمشهد توزيع الأموال؛ يلقى رواجًا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: «الفيديو يمسك فيه رزمة فلوس معرفش كام، وأسر الأطفال يدلون بأصواتهم وأردوغان يناديهم ويوزع عليهم فلوس علشان يصرفوا منها، هذه اللقطة لو في أي دولة أخرى؛ تخيل الموضوع هيكون عامل إزاي».

وتتجه تركيا نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو، بعد إخفاق أردوغان في تحقيق الأغلبية اللازمة لإعلان فوزه على منافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات التي أجريت الأحد.