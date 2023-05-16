العراق يجدد إتفاقية تجهيز لبنان بالوقود لسنة ثالثة لتشغيل المحطات الكهربائية

جدد العراق، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تجهيز الوقود إلى لبنان لسنة ثالثة لتلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أنه "التزاماً بالروابط الأخوية للعراق مع أشقّائه العرب بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية إحتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية بدءاً من أكتوبر 2023 المقبل".

وأوضح البيان أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ستتولي تجهيز كامل العقد القديم وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى مليون ونصف المليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً".