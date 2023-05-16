رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها، معربا عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى جميع الأطراف للاستجابة لكافة دعوات التهدئة واللجوء إلى الحوار السلمي والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.