 أفغانستان: بدء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 6.4 مليون طفل - بوابة الشروق
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أفغانستان: بدء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 6.4 مليون طفل

كابول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:13 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، عن بدء حملة للتطعيم ضد الاصابة بمرض شلل الأطفال في 23 إقليما، وذلك بعد الإبلاغ عن حالتين إيجابيتين في إقليم نانجارهار شرقي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المقرر أن يتم تطعيم 6.4 مليون طفل في هذه الحملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، شرفات زمان أميرخيل: "لقد اخترنا أقاليم معرضة للخطر، تشمل 217 منطقة، ونستهدف تطعيم 6.4 مليون طفل".

من ناحية أخرى، دعا بعض السكان المنظمات الصحية ووزارة الصحة إلى تنظيم المزيد من الحملات للقضاء على شلل الأطفال.

وكانت أفغانستان أعلنت يوم السبت الماضي، اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2023، وهي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وجرى رصد حالتي إصابة بالنوع البري من فيروس شلل الأطفال في البلاد العام الماضي.

وغالبا ما يواجه العاملون في حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان صعوبات جراء نظريات المؤامرة التي تقول إن هذه الحملات تسبب العقم، أو إن العاملين بها يعملون كجواسيس. وفي كثير من الحالات، يهاجم المتطرفون أفراد حملات التطعيم.


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