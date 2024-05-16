ضياء السيد: الأهلي سيواجه الزمالك في السوبر الإفريقي والمباراة ستقام على ستاد مصر

توقع ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، فوز الأهلي على الترجي التونسي والزمالك أمام نهضة بركان المغربي، والتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري الأبطال على ستاد حمادي العقربي رادس الأولمبي، بينما يواجه الزمالك على ستاد القاهرة الدولي فريق نهضة بركان لإياب نهائي كأس الكونفدرالية، وكانت انتهت مباراة الذهاب بالملعب البلدي في المغرب بنتيجة 2-1.

نجم الكرة المصرية السابق صرح تلفزيونيًا قائلًا:" قوام الترجي في الموسم الحالي اختلف عن شكل الفريق في الموسم الماضي، ستكون مواجهة تكتيكية من الطراز الأول وسوف تحسمها التفاصيل الصغيرة".

أضاف:" المباراة تحتاج للصبر خاصة وأن الترجي يتميز في الموسم الحالي بقوة دفاعه والأهلي مطالب باستغلال الكرات الثابتة".

أكمل:"أثق في قدرات كولر الفنية والتحليلية هذا هو ما يميزه قرأته الجيدة لنقاط قوة وضعف المنافسين، مدرب يعمل بشكل علمي من خلال القياسات في سياسة تدوير اللاعبين".

واصل:" تواجد مروان عطية في وسط الملعب مهم للغاية في تشكيل الفريق لأنه من أبرز اللاعبين المميزين على المستوى التكتيكي يعرف واجباته جيدًا ويؤدي دوره على أكمل وجه بخلاف قيامه في التغطية على زملائه وقت انطلاقاتهم بالخط الأمامي، وفي النهاية أتمنى تسجيل الشحات أو وسام أبو علي وبيرسي تاو في مرمى الترجي".

وانتقل نجم الأهلي السابق للحديث عن فرص الزمالك:" أمامهم فرصة عظيمة للتتويج باللقب، يجب على اللاعبين إدراك حجم المسؤولية خصوصا بعد أن عاد الفريق من المغرب بنتيجة جيدة إلى حد ما".

أتم:" أتوقع فوز الأهلي والزمالك بلقبي إفريقيا دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية وإقامة مباراة السوبر الإفريقي بينهما على ستاد مصر في العاصمة الإدارية".