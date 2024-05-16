استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في طولكرم

استشهاد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل شخص آخر ليل الأربعاء/الخميس، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك".

وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت إلى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.

وتابعت أن المواجهات التي شهدتها المدينة أدت لإصابة ثلاثة شبان.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي "نشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها".