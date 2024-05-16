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مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - د ب أ
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 9:30 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 9:30 ص

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ"اقتحام مستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن "مستعمرين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين".


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