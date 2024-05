الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة «إكس»، أن «15 ألفا و103 أطفال استُشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر».

More than 15000 children have been killed in the #Gaza Strip. #GazaChildren #IHL pic.twitter.com/iqrKqUpA4I