الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة «إكس»، أن «15 ألفا و103 أطفال استُشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر».

واستُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي مدينة رفح، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا جنوب المدينة، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف خربة العدس وحي الجنينة شرق المدينة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الصحفي محمد جحجوح، وعدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال بالتزامن مع القصف المدفعي غارات على منطقة شارع الهوجا في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، استُشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,233 مواطنا وإصابة 79,141 آخرين.



