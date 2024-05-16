بوتين: موسكو وبكين تكتسبان قدرا كبيرا من التعاون العملي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو وبكين تمكنتا من تحقيق قدر كبير من التعاون العملي.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين: "لقد حققت موسكو وبكين بالفعل قدرا كبيرا من التعاون العملي، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو الربع ووصل إلى مستوى جيد قدره 227 مليار دولار في عام 2023"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين، أن الصين هي الشريك الرئيسي لروسيا في المجال التجاري والاقتصادي.

وقال بوتين: "بحسب نتائج العام الماضي، تقدمت روسيا إلى المركز الرابع في قائمة الدول الشريكة التجارية للصين، وتمت الموافقة على خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030 بعد زيارتكم لموسكو في مارس 2023".

وفي بداية المحادثات، رحب بوتين، بالرئيس الصيني شي جين بينج في بداية المحادثات، وقال إنه سعيد بصدق لعودته إلى الصين المضيافة بين أصدقائه بعد ستة أشهر.

وقال بوتين، للرئيس الصيني: "أشكركم على رسالة التهنئة بمناسبة إعادة انتخابي رئيسا لروسيا وأشكركم جزيل الشكر على الدعوة".

ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه أمس الأربعاء.

وبدأ بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.