محافظ مطروح يوجه بتجهيز مستشفى الحميات والصدر للتشغيل مع بداية موسم الصيف السياحي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال وتجيهز مستشفى الحميات والصدر للتشغيل مع بداية موسم الصيف السياحي، منوها بضرورة التنسيق بين جميع الجهات لسرعة إنهاء الأعمال خاصة توصيل كابلات الكهرباء وخطي المياه بمستشفى الحميات، أحدهما لوحدة الكلى والأخرى الخزان.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح، أعمال إحلال وتجديد مستسفى الصدر والحميات بمطروح في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وتفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمساحة مباني 1800 م2 على مساحة أجمالية 1815 م2 تضم ثلاث مباني منها 3 عيادات خارجية، والعيادات الداخلية، وثلاجات حفظ الموتى، وتشمل المستشفى 5 أسرة للاستقبال، و35 أسرة داخلية منها 20 مجانية و15 اقتصادية.

ذلك بالإضافة إلى 7 أسرة للعناية، وجهاز تنفس صناعي، وثلاجة حفظ الموتى بعدد 3 عيون وسرير للعزل، وكذلك معامل كيمياء - معمل pcr معمل بكترولوجي فحص بصاق مباشر، وأشعة عادية ومقطعية وسنار ومناظير وصيدلية استقبال، صيدلية نفقة دولة، صيدلية داخلي، صيدلية العيادات الخارجية، وتانك الاكسجين سعة 1000 لتر قسم للتعقيم وغرفة نفايات ومغسلة ومطبخ، وقاعة تدريب بسعة 70 كرسيا، بالإضافة إلى 12 سرير سكن للفريق الطبي، و2 محول كهرباء كل منهما 500 كيلو فولتميتر، مع الإعداد لاستقبال الأجهزة والفرش بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر بمساحة مباني 1200م2 على مساحة إجمالية 2250 م 2،تضم عدد2 مبنى المستشفى ومبنى العيادات الخارجية وعدد 5 ماكينات للغسيل الكلوى،و عدد 2 أسرة الداخلي،وسرير البذل ،وعدد ٥ أسرة للعناية وحجز رجالى وحجز سيدات ، و2 جهاز تنفس صناعي و مونيتور وعدد 6 أسرة العزل بالإضافة إلى اشعة سونار وصيدلية استقبال ،صيدلية داخلى ، صيدلية العيادات الخارجية،ووحده للفيروسات، بالإضافة إلى عدد 2 محول كهرباء بطاقة ألف كيلوفولتميتر لكل منهما .

كما تضم المستشفيتين شبكة اكسجين ،وشبكة انذار حريق.