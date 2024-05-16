إيران تهدد بالرد على دعم فرنسا والمانيا وبريطانيا لإسرائيل في عملية الوعد الصادق

هدد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد اسماعيل قاآني بالرد على فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أرسلت طائراتها في ليلة عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت إسرائيل.

جاء تصريح قاآني ضمن كلمة له القاها خلال مراسم تأبين " الشهيد محمد هادي حاج رحيمي ، قائد المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، الذي استشهد جراء هجوم الكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق مع عدد من رفاقه"،بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وقال " على جميع المجرمين أن يعلموا أن أفعالهم وجرائمهم مدرجة في سجل أعمالهم ، ويجب على فرنسا وألمانيا وبريطانيا الذين أحضروا طائراتهم في ليلة عملية /الوعد الصادق/ ، ألا يحسبوا أن الأمر قد انتهى".

كانت إيران قد شنت عملية "الوعد الصادق " ردا على هجوم نسب لإسرائيل استهدف مبنى قنصليا ملحقا بسفارة طهران في سوريا ،أسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في أول أبريل الماضي .

وأطلقت إيران خلال العملية أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% من الصواريخ، التي كانت تحمل، بحسب أحصاءات عسكرية إسرائيلية، 60 طنا من المتفجرات.