أبو الغيط يلتقي الفريق أول إبراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

قام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة الفريق أول إبراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمقر إقامة الأخير في العاصمة العراقية بغداد التي تحتضن القمة العربية الرابعة والثلاثين، حيث يترأس الفريق أول جابر الوفد السوداني ويلقي كلمة بلاده أمام القمة.

وقد تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الأولوية لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في السودان، ومن بينها الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعم جهود استعادة عملها في ربوع البلاد.

كما تناول اللقاء الوضع في دارفور والجهود المبذولة لتحريرها.

وأكد الجانب السوداني على الاحتياج إلى الدعم العربي في مجالات الكهرباء والمياه والمستشفيات والتعليم بعد تعرض هذه المنشآت الحيوية لضرر عنيف جراء الهجمات التي قادتها الميليشيات المتمردة.