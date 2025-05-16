ترامب يختتم زيارة دولة إلى الإمارات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أبوظبي بعد أن اختتم "زيارة دولة" قام بها إلى الإمارات.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مودعيه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافق الطائرة، التي تقل الرئيس الأمريكي لدى مغادرتها أجواء الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية، حتى خروجها من أجواء الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، زار ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل ختام زيارته الرسمية إلى الإمارات، ومغادرته البلاد.

واستقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتعرف ترامب، خلال الزيارة، على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدمها البيت.

ويعد بيت العائلة الإبراهيمية رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ويهدف إلى نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.