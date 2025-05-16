الصحة تتابع تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا

قام فريق من وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد عادل الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بجولة تفقدية داخل مستشفى قنا العام، وذلك في إطار جهود الوزارة للوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وبحث سبل التطوير والتحديث بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الجولة شملت تفقد قسم العناية المركزة، حيث راجع الفريق الوزاري تذاكر الدخول وسجلات الحالات، بالإضافة إلى الأدوية المنصرفة وتطور الحالة الصحية للمرضى.

كما تم تقييم مدى التزام الفريق الطبي بتطبيق البروتوكولات العلاجية، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة، إلى جانب متابعة دور التمريض في تقديم الدعم اللازم.

كما شملت الجولة زيارة وحدة القسطرة القلبية، حيث تم الاطلاع على معدلات تنفيذ العمليات الجراحية، ومتابعة حالات الانتظار المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. وقد وجّه الفريق بضرورة المتابعة المستمرة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، لضمان استدامة تقديم هذه الخدمة الدقيقة.

وتفقد الفريق أيضًا قسم الحضّانات، وراجع كفاءة تشغيل الأجهزة، ومدى تلقي الأطفال للرعاية الصحية المناسبة، كما أكد على أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير المستلزمات الطبية بكميات كافية، إلى جانب التوجيه بتنسيق الخدمات المعملية بين مستشفيات المحافظة، لضمان تقديم خدمات متكاملة لأبناء قنا.

وعقب الجولة، عقد الفريق الوزاري اجتماعًا مع فريق الإشراف بالمديرية، وفريق المستشفى، لوضع خطة واضحة للتعاقد مع أطباء من التخصصات الحرجة من الجامعات المصرية، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ تلك الخطة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفى، وتقديم رعاية متكاملة للمرضى.