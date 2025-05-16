رئيس الرعاية الصحية يبحث مع سانوفي شراكة للكشف وعلاج الأمراض الجينية والمناعية

شراكة مرتقبة لتعزيز التشخيص المبكر والرعاية المتقدمة للأمراض المعقدة والنادرة

بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال لقائه وفدًا رفيع المستوى من شركة "سانوفي" العالمية، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات حيوية تشمل الكشف المبكر وعلاج الأمراض الجينية والمناعية.

اتفق الطرفان، بحسب بيان أمس، على توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون في عدة محاور رئيسية، أبرزها علاج الأمراض الجينية والمناعية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي، وتطوير قدرات الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الصحية، واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التشخيصية الحديثة.

وقال السبكي إنه من بين أبرز مخرجات هذا التعاون المرتقب إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) متخصص في الأمراض الجينية والمناعية بالشراكة مع "سانوفي".

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحسين دقة وسرعة التشخيص، ما يُسهم في الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض المعقدة والنادرة.

وأضاف أن المركز الجديد سيعمل على بناء منظومة تشخيصية متطورة تتماشى مع أحدث المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحد من مضاعفات الأمراض وتحسين نتائج العلاج للمرضى.

وشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على أن التوجه نحو الرعاية الصحية الذكية والشخصية هو مستقبل القطاع الصحي، مؤكدًا أن التعاون مع شركات عالمية رائدة مثل "سانوفي" يدعم بقوة رؤية الهيئة في تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الذكية داخل منشآتها التابعة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساهم في بناء منظومة صحية مرنة ومستدامة تعتمد على أحدث التقنيات وتكامل البيانات الطبية.

من جانبه، أشاد وفد شركة "سانوفي" بالتجربة المصرية الرائدة في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات الطبية.

وأكد الوفد اهتمام الشركة بتعزيز التعاون المثمر مع الهيئة لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في مصر.