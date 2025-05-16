صلاح: أرني سلوت قال لي جملة كنت أحتاج لسماعها

كشف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل علاقته مع أرني سلوت، المدير الفني للفريق، الذي نجح في التتويج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الأول له مع الفريق.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "انطباعي الأول عن سلوت؟ شعرت أنه كان حازمًا للغاية.. إذا أراد شيئًا، فإنه يطلبه منك باستمرار".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا في البداية، لكن بعد ذلك تعتاد عليه، وعلى طريقة حديثه معك وما يريده منك، وتصبح الأمور أسهل.. لقد أراني بعض مقاطع الفيديو لنفسي أثناء فترات الإحماء".

وتابع: "كان اللاعبون يلعبون في المنتخبات الوطنية، بينما لم أكن كذلك، لذلك انضممت مبكرًا مع اللاعبين الأصغر سنًا، وبدأت فترة الاستعداد للموسم مبكرًا وقمت بالإحماء".

وأكمل: "لم يتحدث معي بحدة، بل كان محترمًا للغاية، وقلتُ له إنه شخصٌ محترمٌ للغاية.. لقد عاملني بشكلٍ مختلف، وكان يُبيّن لي ما يريده مني.. قال لي سلوت في مرة، إذا أردتَ إضافة شيء، فغيّر شيئًا، وكن صريحًا معي، وكان ذلك رائعًا".

وواصل: "شعرتُ أن قدوم مدرب جديدٍ سيمنحني المساحة والتقدير، وسيسمح لي بالتحدث معه طوال الوقت عما أريد تحسينه، وما أريد أن يفعله الفريق من أجلي، وما أريد أن أفعله من أجل الفريق... أعتقد أن هذا ما كنتُ بحاجةٍ إليه".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "قال لي سلوت (أنت مختلف، أنت نجمٌ هنا) ولربما شعرتُ أن هذا ما كنتُ بحاجةٍ إليه في ذلك الوقت".