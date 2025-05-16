تير شتيجن يعادل أرقام أساطير برشلونة بعد التتويج بلقب الليجا السادس

واصل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن كتابة تاريخه الخاص مع نادي برشلونة، بعدما توّج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، رافعًا رصيده إلى 6 ألقاب في الليجا بقميص البلوجرانا.

بهذا الإنجاز، بات شتيغن يعادل كوكبة من أساطير النادي الكتالوني مثل بيب جوارديولا (كلاعب)، فيكتور فالديس، كارليس بويول، داني ألفيش، وجوردي ألبا، ولا يتفوق عليه من حيث عدد ألقاب الدوري سوى ستة لاعبين فقط، يتصدرهم ليونيل ميسي بـ10 ألقاب، ثم إنييستا، بوسكيتس، وبيكيه (9 ألقاب)، يليه تشافي (8) وسيرجي روبيرتو (7).

عرف هذا الموسم مشاركة واسعة للاعبين الشباب، حيث حقق 12 لاعبًا لقبهم الأول في الليجا، من بينهم:

فويتشيك تشيزني، باو كوبيارسي، إينيجو مارتينيز، داني أولمو، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، وباو فيكتور، بالإضافة إلى عناصر صاعدة من الرديف مثل هيكتور فورت، جيرارد مارتين، مارك بيرنال، سيرجي دومينغيز، وداني رودريجيز.

بينما لم يتمكن بعض اللاعبين من تسجيل ظهور رسمي في مباريات البطولة، رغم وجودهم ضمن قوائم الفريق، أبرزهم:

أندر أسترالاجا، دييجو كوشين، آرون ياكوبشفيلي، أليكس بيريز، توني فيرنانديز، وخافيير دارفيتش.

من جهته، عزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصيده بلقب الليغا الثاني له مع برشلونة، ليصل إلى 12 لقب دوري في مسيرته، بينها 10 ألقاب في ألمانيا (8 مع بايرن ميونخ و2 مع بوروسيا دورتموند).

أما الإسباني داني أولمو، فأحرز لقبه السادس في بطولة دوري (5 منها مع دينامو زغرب)، بينما رفع الحارس تشيزني رصيده إلى 4 ألقاب دوري (3 مع يوفنتوس).

احتفالًا باللقب، أعلن رئيس النادي خوان لابورتا رسميًا تمديد عقد المدرب هانز فليك حتى 2027، مكافأةً له على ما قدمه في موسمه الأول، حيث استطاع قيادة الفريق لتحقيق اللقب بعد منافسة شرسة مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وكان مشهد العناق المؤثر بين فليك وتير شتيجن عقب مباراة الحسم ضد إسبانيول، قد تصدر العناوين، كرمز للتلاحم والروح الجماعية داخل الفريق.

تشهد شوارع برشلونة اليوم احتفالات كبيرة ضمن فعالية "رُوا البرسا"، حيث يشارك اللاعبون والجهاز الفني في جولة مفتوحة بالحافلة المكشوفة، وسط حضور جماهيري ضخم.