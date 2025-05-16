 صحة الإسكندرية: دورة تدريبية مكثفة عن طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة الإسكندرية: دورة تدريبية مكثفة عن طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجمهورية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 9:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 9:41 ص

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن قيام قسم الأطفال بمستشفى الجمهورية بتنظيم دورة تدريبية مكثفة في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك بمقر المستشفى. وتتضمن الدورة محاضرات وورش عمل مكثفة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتتناول عددًا من الحالات الحرجة لدى الأطفال المبتسرين.

وتأتي هذه الدورة التدريبية برعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتُقام الدورة تحت إشراف الدكتورة هالة يوسف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة شيماء صبري، مدير إدارة التدريب، والدكتور أحمد مجدي، مدير مستشفى الجمهورية العام.


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