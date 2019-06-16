وزارة الدفاع البريطانية: نشر قواتنا البحرية في الخليج لا علاقة له بهجمات خليج عُمان

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، صحة تقرير صحفي بأن قوات من مشاة البحرية الملكية أُرسلت إلى الخليج لحماية السفن الحربية البريطانية، في أعقاب الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وقال المتحدث: "هذا نشر تدريبي مخطط له مسبقًا ولا يرتبط بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان".

وكان تقرير أفاد بأن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من مشاة البحرية الملكية للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة، لتأمين السفن البريطانية التي تمر في الخليج.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، اليوم، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرا في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، إلى أن المملكة المتحدة مصممة على حماية أصولها في المنطقة.

وأوضح أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق في مهاجمة السفن في منطقة الخليج.