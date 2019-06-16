استطلاع: حزب الخضر الألماني هو الأقوى حاليا بعد خسائر اتحاد ميركل

كشف استطلاع حديث عن حصول حزب الخضر الألماني على المركز الأول في تأييد المواطنين، ليسبق بذلك الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ولكن ذلك لم يتحقق بفضل مكاسب خاصة للحزب، بل يرجع الفضل في ذلك للخسائر التي تكبدها الاتحاد المسيحي الذي يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يتم إجراؤه أسبوعيا لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية والتي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد، أن نسبة تأييد الموطنين لحزب الخضر ظلت عند 27 بالمئة، فيما تراجعت بالنسبة للاتحاد المسيحي بنسبة نقطتين مئويتين إلى 25 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبذلك تصدر الخضر القائمة.

ولم تتغير نسبة تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم وظلت عند 12 بالمئة، وسبقه حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بـ 13 بالمئة في الاستطلاع.

وظل أيضا الحزب الديمقراطي الحر عند نسبة 8 بالمئة، فيما زاد تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض بنسبة نقطة مئوية وبلغ 8 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن كثير من معاهد استطلاعات الرأي الأخرى أظهرت مؤخرا أيضا أن حزب الخضر هو القوى الحزبية الأكبر في ألمانيا حاليا.

يشار إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع خلال الفترة بين 6 و12 يونيو الجاري وشمل 2377 شخصا.