أعلنت وزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق سيستهل أعماله لهذا العام 2019، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وكشفت الوزارة عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019 وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6-7-2019 حتى يوم السبت الموافق 20-7-2019.

وتضمنت قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها ميت غمر، منية النصر.

كما تضمنت كليات الفنون الجميلة فنون– عمارة، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، بالإضافة إلى شعبتي التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس، وكليات الإعلام.

وفيما يلي تنشر «الشروق» تنشر مقار اختبارات القدرات بالجامعات وأماكن أدائها بالكليات:









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