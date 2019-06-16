إسرائيل ستعلن اليوم إقامة قرية «هضبة ترامب» في الجولان

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية، ستعلن اليوم الأحد، إقامة قرية "هضبة ترامب" في الجولان.

وذكرت أن مجلس الوزراء سيعقد بعد ظهر اليوم، جلسة في هضبة الجولان، للإعلان عن إقامة القرية الجديدة التي ستحمل اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تكريما لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان".

وكان ترامب أعلن في مارس الماضي، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال غاضبة ورافضة من العديد من دول العالم.

يذكر أن الجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.