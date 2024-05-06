روسيا تعلن عن تدريبات للقوات النووية التكتيكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ستجري تدريبا لقواتها النووية التكتيكية بموجب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يحدد إعلان وزارة الدفاع ما إذا كانت الصواريخ ستكون مزودة برؤوس حربية نووية. وسبق لروسيا أن أجرت تدريبات للقوات النووية بدون رؤوس حربية نووية.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن سلسلة من الأنشطة سيتم تنفيذها، في إطار هذه التدريبات، بهدف التدريب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية.

ولم يتضح في بداية الأمر على وجه الدقة موعد ومكان إجراء هذه التدريبات، التي تشارك فيها قوات من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية.

وكان الجيش الروسي قد أطلق، في أكتوبر، صاروخين عابرين للقارات وعددا من صواريخ كروز لأغراض التدريب والردع. وبرر الجيش الروسي هذه التدريبات، التي أعلن عنها، بدعوى صدور "تصريحات وتهديدات استفزازية من جانب بعض المسئولين الغربيين ضد الاتحاد الروسي.