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قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إنه ليس لديه معلومة مؤكدة بشأن إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال مواجهة الترجي مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أشار كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الوقت مبكر لتقييم قوة إصابة معلول، سيجري أشعة وتحاليل بعد العودة إلى القاهرة، وليس لدي معلومة مؤكدة حول إصابة اللاعب".

وكان معلول خرج مصابا في كاحل القدم بعد مرور سبع دقائق فقط ليشارك مكانه كريم فؤاد.

وتحدث المدير الفني للأهلي في سياق آخر، قائلا "لقد انفعلت على الحكم بسبب حرماننا من هجمة مرتدة خطيرة والإصرار على إيقاف اللعب لاحتساب تسلل ضد الترجي".

وختم كولر تصريحاته "كنت أرى أن يسمح الحكم باستمرار اللعب ولكن الصافرة منعت الفرصة".

واكتفى الأهلي بتعادل سلبي أمام الترجي في رادس خلال مباراة أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويتجدد اللقاء إيابا بين الفريقين على ستاد القاهرة.