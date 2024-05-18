النائبة مها عبد الناصر: الشركة ملتزمة بإجراء تحليل مخدرات للسائقين.. المستوى انحدر للحضيض

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تشديد إجراءات تأمين ركاب سيارات النقل الذكي.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى استدعاء اللجنة رئيس شركة «أوبر» والمسؤولين بالشركة، بحضور المسؤول عن قطاع النقل بوزارة النقل؛ لمناقشة وسائل تأمين الركاب بعد واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

ولفتت إلى إصدار البرلمان مجموعة من الإجراءات تعهدت الشركة بتنفيذها من بينها تجديد «الفيش والتشبيه»، كل 6 أشهر أو عام كحد أقصى، بالإضافة إلى تحليل المخدرات للسائقين، إلى جانب إنشاء زر استغاثة في التطبيق يتصل مباشرة بوزارة الداخلية.

ولفتت إلى استدعاء اللجنة الشركة مجددًا بمجلس النواب في حضور مسؤولي قطاع النقل الذكي يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنها لا ترى تنفيذ الشركة لتعهداتها على أرض الواقع.

وأكدت أن مستوى الخدمة قد شهد انخفاضًا حادًا مقارنة بالفترة التي سبقتها في بداية ظهور هذه الشركات، قائلة:«قلنا للشركة أنتم مستواكم نزل للحضيض من قبل حوادث التحرش، كلنا كنا نرى مستوى خدمة معين بنحصل عليه، وأول ما الشركات كبرت المستوى تدنى بشكل رهيب، أوبر بالبداية أول ما شاهدناها كنا حاسين أننا في دنيا ثانية، بعدها المستوى انحدر بشكل رهيب».