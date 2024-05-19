حميميم: جبهة النصرة تخطط لمهاجمة مواقع عسكرية روسية وسورية

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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مقاتلي "جبهة النصرة" يخططون لمهاجمة مواقع الجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات مسيّرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات لمنعهم.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف: "بحسب البيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مقاتلو جبهة "النصرة" في منطقتي كنصفرة والبارة لشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة مجهزة بمعدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".

وأكد أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنعهم.

ودمرت القوات الجوية الروسية الخميس الماضي ثلاث قواعد للمسلحين ممن غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية وعرة يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين.