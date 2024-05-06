شباب طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية

توج فريق شباب 19 سنة للكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «شباب طائرة الأهلي» بثلاثة أشواط مقابل شوط.

تفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل الفريق أداءه القوي وحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-18، وفاز المنافس في الشوط الثالث بنتيجة 27-25، قبل أن يحسم «شباب طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-23.

يذكر أن «شباب طائرة الأهلي 19 سنة» قد حسم بطولة الجمهورية يوم الخميس الماضي بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3-0.