رئيس الأرجنتين يتعهد بالتحقيق في واقعة انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد

تعهد الرئيس الأرجنتيني ماورسيو ماكري، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق كامل في انقطاع التيار الكهربائي الذي وصفه بغير المسبوق، والذي أغرق بلاده وجارتها أوروجواي في الظلام.

وقال ماكري في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر "إنها حالة غير مسبوقة سيجرى بشأنها تحقيق كامل"، حسبما نقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية على موقعها الإلكتروني.

وأشار ماكري إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى 50% من المستهلكين وسيتم إعادة الخدمة لجميع المستهلكين خلال ساعات.

وانقطع التيار الكهربائي منذ فجر اليوم في أنحاء الأرجنتين وأوروجواي على نطاق واسع، وتسبب في توقف القطارات وإشارات المرور، كما أشارت تقارير إلى أن أجزاء من البرازيل وباراجواي وتشيلي المجاورة تأثرت بالانقطاع.

وأوضحت شركة "أديسور" لتوزيع الكهرباء في الأرجنتين أن "انقطاعا كبيرا في نظام الربط الكهربائي ترك كلا من الأرجنتين وأوروجواي دون كهرباء".