ينطلق غدا بالجامعة العربية المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، وينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلي بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

ويعقد المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالاستثمار في الشباب"، ويهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال العرب من خلال استثمار قدرات ومواهب الشباب وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعي لحل مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب وتمكينهم وتبني ابتكاراتهم مما يعزز توثيق الثقة بين الشباب والمجتمع.

وسيعقد المنتدى جلسته الافتتاحية غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الجامعة العربية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ثم تنقل الفعاليات إلى جامعة القاهرة يتخللها جولة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة تنظمها الهيئة العامة للاستثمار.

يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات العربية لإحداث تشبيك عربي واسع لمنظمات المجتمع المحلي الفاعلة في المنطقة العربية بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها تعزيزاً للقدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المحلي العربية.

كما يأتي تنظيم المنتدى تأكيدا للدور المهم والبارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، وفي إطار الدعم والاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمنظمات المجتمع المحلي، وبعد النجاح الذي تحقق خلال فعاليات المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار نحو آفاق التكامل الاقتصادي لرواد الأعمال والمبتكرين العرب خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 فبراير 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها.