عرضت فضائية «العربية»، مساء الأحد، مقطع فيديو للرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أثناء نقله من السجن إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه.

وظهر «البشير» في الفيديو مرتديًا جلباب أبيض وعمامة، أثناء اقتياده إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

جدير بالذكر أنه قد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في شهر إبريل الماضي، وذلك بعد احتجاجات ضد نظامه استمرت أكثر من 15 أسبوعًا.



افادت وكالة "رويترز" للانباء، اليوم الأحد، باقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.



وقالت الوكالة إن "الرئيس السوداني المعزول مثل علنا يوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد".



وصرح شاهد عيان بأن "البشير تم اقتياده إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، مرتديا لباسا أبيض اللون وعمامة تقليدية، ويركب سيارة تويوتا "لاند كروزر"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.



وأعلن النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أمس السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع.



وأكد أنه تم فتح عشرات القضايا الجنائية ضد قيادات في النظام السابق.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية سابقا، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.



ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة قوله: "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".



وأفادت النيابة أيضا باكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، عبر نيابة مكافحة الفساد.



يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقله مع رموز النظام في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.



