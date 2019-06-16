قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم ترخيص241 ألف مركبة "توك توك" على مستوى المحافظات حتى الآن، منذ قرار الوزير محمود شعراوي، إعطاء مهلة للمحافظات بتقنين أوضاعها منذ 9 سبتمبر الماضي، ويجري ترخيص المركبات الباقية بالمحافظات.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الدقهلية من أكثر المحافظات ترخيصًا للتوك توك حتى الآن بـ40409 مركبة، تليها كفر الشيخ بـ23765 مركبة، ثم الغربية بـ22500 مركبة، ثم سوهاج بـ20952 مركبة، ثم البحيرة بـ20256 مركبة، ثم الجيزة بـ18871 مركبة، والفيوم بـ17431 مركبة، والشرقية بـ16704 مركبة، والمنيا بـ15620 مركبة، والمنوفية بـ9597 مركبة، وأسيوط بـ9572 مركبة.

وأوضح أن المحافظات التي حظيت بنسب ضئيلة في عملية الترخيص، بني سويف بـ3422 مركبة، وأسوان بـ2031 مركبة، لافتا إلى أن عملية الترخيص ما تزال مستمرة لضمان تقنين أوضاع تلك المركبات.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا مناشدة أصحاب مركبات التوك توك لإنهاء إجراءات ترخيصها قبل انتهاء المدة المقررة، منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية ومصادرتها في حال عدم ترخيصها، لافتا إلى أن هناك مصادرات فعلية لتلك المركبات، لتنفيذ قرار ترخيص مركبات التوك توك بزمام كل محافظة، بهدف القضاء على سلبياته والحفاظ على حياة المواطنين .

وأكد قاسم، أن مركبات التوك توك لن يتم الاستغناء عنها في القرى والنجوع والمناطق غير المخصص لها، موضحا أن هناك توجه بتقليل حجم تلك المركبات من بعض المدن، من خلال منع استيراد قطع غيارها من الخارج، بما يساعد على الحد من ظاهرة قيادة الأطفال لها، حيث ينفقون الأموال التي يحصلون عليها بصورة سلبية من خلال تعاطيهم المواد المخدرة، بحسب قوله.

وأضاف، أنه سيتم ترخيص عربات "الفان" للعمل بديلًا لمركبات التوك توك في المدن، كونها تتميز بشكل حضاري يتناسب مع طبيعة العمل في المدن، علاوة على أن طاقاتها الاستيعابية 8 راكب، مشيرًا إلى أن ترخيصها يرجع إلى تلافي السلبيات التي خلفتها مركبات التوك توك من جرائم سرقة وقتل، بجانب تسرب الأطفال من مراحل التعليم المختلفة.