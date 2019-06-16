القبض على رجل مشتبه في صلته بمقتل مسؤول محلي ألماني

أعلن الادعاء العام في مدينة كاسل الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن، اليوم الأحد، أن وحدات خاصة من شرطة الولاية ألقت القبض على رجل يُشْتَبَه بقوة في صلته بمقتل فالتر لوبكه رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل.

وأوضح الادعاء ومكتب مكافحة الجريمة أن الرجل/45 عاما/ الذي ألقي القبض عليه صباح أمس السبت تم ايداعه في الحبس الاحتياطي اليوم.

وكان محققون أعلنوا في الثالث من الشهر الجاري أن لوبكه قتل برصاصة في رأسه دون وجود ما يدل على أنه انتحر.

عُثر على لوبكه/65 عاما/ ليلة الثاني من الشهر الجاري في شرفة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا بكاسل مصابا بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح عمليات إنعاشه، وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مكان قريب، إلا أن الدافع لم يعرف حتى الآن.

وتولت لجنة خاصة من 50 فردا برئاسة مكتب مكافحة الجريمة في هيسن التحقيق في الواقعة.

وأوضح المحققون أن إلقاء القبض على الرجل جاء بناء على تحليل للحامض النووي (دي إن ايه) مشيرين إلى أنهم سيعلنون في الأسبوع المقبل عن المزيد من المعلومات وتوضيح الوضع الحالي للتحقيقات.