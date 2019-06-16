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جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا واسع النطاق

د ب أ
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 10:16 ص

يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمرينا عسكريا واسع النطاق في مناطق مختلفة، من بينها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يُتوقع انتهاء التمرين الخميس القادم.

ولفت إلى أنه ستُلاحظ خلال التمرين حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل وطائرات أخرى. كما ستُسمع الصافرات في عدة قواعد عسكرية.

وأشار إلى أن التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019، وبهدف "الحفاظ على استعداد القوات وجاهزيتها".


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