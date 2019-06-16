أمريكا تهزم تشيلي بثلاثية وتتأهل للدور الثاني بمونديال السيدات

وجه المنتخب الأمريكي إنذارًا جديدا لمنافسيه وتأهل الفريق عن جدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم للسيدات بفوزه الكبير 3 / صفر على منتخب تشيلي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في فرنسا.

ولقن المنتخب الأمريكي منافسه درسًا قاسيًا عبر الشوطين حيث جاءت المباراة من طرف واحد وإن اكتفى المنتخب الأمريكي بهذه الأهداف الثلاثة وأهدر العديد من الفرص الخطيرة علما بأن الفريق حقق فوزا تاريخيا على نظيره التايلاندي 13 / صفر في الجولة الأولى ليكون أكبر فوز في أي مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات حتى الآن.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره السويدي الذي تغلب على تايلاند 5 / 1 في وقت سابق اليوم.

وظل رصيد المنتخب التشيلي خاليًا من النقاط حيث مني بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام منتخب تايلاند.

وحسم المنتخب الأمريكي المباراة لصالحه بشكل كبير في الشوط الأول حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف أحرزتها كارلي لويد في الدقيقتين 11 و35 وجولي إيرتز في الدقيقة 26 .

وواصل الفريق إهدار الفرص السهلة في الشوط الثاني كما أهدرت لويد ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 81 لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأمريكي بثلاثية نظيفة.

وبدأ المنتخب الأمريكي المباراة بهجوم ضاغط وسنحت له الفريق الأولى في الدقيقة الثانية اثر هجمة سريعة ومنظمة وصلت منها الكرة إلى مورجان برايان التي سددت الكرة من وسط منطقة الجزاء ولكنها ذهبت عاليا.

وتكررت الفرصة للمنتخب الأمريكي في الدقيقة الرابعة اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى حيث ارتدت الكرة من حارسة المرمى وحاولت كارلي لويد متابعتها بتسديدة إلى داخل المرمى ولكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.

وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي حتى سجل هدف التقدم في الدقيقة 11 اثر هجمة سريعة وتمريرة عالية أبعدها الدفاع التشيلي لكن الكرة تهيأت أمام لويد المندفعة على حدود المنطقة لتسددها مباشرة في الزاوية البعيدة على يسار الحارسة التي وقفت تنظر للكرة دون أن تتمكن من فعل أي شيء.

ومن هجمة مرتدة سريعة ، سجل منتخب تشيلي هدفا في الدقيقة 22 ولكنه ألغي بداعي التسلل.

ونالت ليندساي هوران لاعبة المنتخب الأمريكي إنذارا في الدقيقة 23 للخشونة مع كارين أرايا.

ورد المنتخب الأمريكي على محاولات منافسه لتسجيل هدف التعادل حيث سجل حامل اللقب الهدف الثاني له في الدقيقة 26 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى جولي إيرتز التي حولتها برأسها قوية في اتجاه المرمى وحاولت حارسة مرمى تشيلي إبعاد الكرة دون جدوى لتستقر الكرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة 35 الهدف الثالث للمنتخب الأمريكي بنفس طريقة الهدف الثاني تماما حيث قابلت لويد الكرة القادمة من ضربة ركنية بضربة رأس سكنت المرمى على يمين الحارسة التشيلية.

وواصل المنتخب الأمريكي مسلسل إهدار الفرص في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتقدم الفريق بثلاثة أهداف فقط.

واستأنف المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني ولكن الفرص ضاعت من الفريق تباعا بسبب التسرع أحيان وبسبب بسالة لاعبات تشيلي أحيانا أخرى.

كما تصدت حارسة مرمى تشيلي لتسديدة صاروخية من كريستيان بريس في الدقيقة 58 وتصدى القائم الأيسر لتسديدة قوية من الأمريكية البديلة جيسيكا ماكدونالد في الدقيقة 62 .

وواصل الحظ عناده للمنتخب الأمريكي وتصدت حارسة مرمى تشيلي لضربة رأس من بريس في الدقيقة 66 . وارتدت الكرة من العارضة في الدقيقة 72 بعد ضربة رأس من لويد.

وأوقفت الحكمة الألمانية ريم حسين ، التي أدارت اللقاء ، أحداث المباراة في الدقيقة 78 للاطلاع على نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب ضربة جزاء للمنتخب الأمريكي.

ولكن لويد سددت ضربة الجزاء إلى خارج القائم الأيمن في الدقيقة 81 لتهدر فرصة ذهبية لاستكمال الهاتريك.