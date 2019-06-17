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الحوثيون يعلنون وفاة أسير من القوات اليمنية الموالية لهادي بعد تدهور حالته الصحية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 11:58 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 11:58 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الأحد، عن وفاة أسير من القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، بعد تدهور حالته الصحية.

وحملت لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، من وصفتهم بـ"قوى العدوان ومرتزقتهم" المسؤولية الكاملة لوفاة الأسير وعدم التمكن من إنقاذ حياته"نتيجة تعنتهم ورفضهم إخراجه".

ودعت اللجنة، البعثة الدولية للصليب الأحمر إلى توضيح ملابسات القضية وإعلانها للرأي العام.

وعلى الرغم من توقيع الطرفين على اتفاقية استوكولهم في ديسمبر الماضي، والتي تقضي بحل الوضع في محافظة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، إلا ان تلك الاتفاقية لم تطبق بشكل فعلي حتى اليوم.

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