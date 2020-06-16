 التحالف العربي يستهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي بصنعاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2020 1:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

التحالف العربي يستهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي بصنعاء

عدن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:24 ص

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيات الحوثي في منطقة النهدين وجبل عطان ومناطق أخرى جنوب وغرب صنعاء.

وأكد شهود عيان، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات هزت العاصمة اليمنية صباحا، إثر عملية القصف التي تركزت على معسكرات الميليشيات ومخابيء الأسلحة.

وكان التحالف العربي قد أعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسير.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تعمد بشكل مستمر إلى محاولة استهداف الأعيان المدنية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك