التحالف العربي يستهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي بصنعاء

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شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيات الحوثي في منطقة النهدين وجبل عطان ومناطق أخرى جنوب وغرب صنعاء.

وأكد شهود عيان، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات هزت العاصمة اليمنية صباحا، إثر عملية القصف التي تركزت على معسكرات الميليشيات ومخابيء الأسلحة.

وكان التحالف العربي قد أعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسير.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تعمد بشكل مستمر إلى محاولة استهداف الأعيان المدنية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.