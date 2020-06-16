المستشار الألماني السابق شرودر: روسيا يجب أن تعود إلى مجموعة السبعة

دعا المستشار الألماني السابق، جيرهارد شرودر، إلى عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، لتصبح مجددا مجموعة الثمانية.

وقال شرودر في مدونته الصوتية "الأجندة" اليوم الثلاثاء: "من المنطقي بالطبع التعاون في إطار مثل هذه الصيغ وإشراك من نحتاج إليه ببساطة لحل قضايا سياسية دولية... التصور بأنه من الممكن عزل دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن، وبالتالي لديها حق النقض (الفيتو) في كافة القضايا، تصور سخيف".

وذكر شرودر أن هناك حاجة إلى كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحل أي مشكلة تمثل أهمية في هذا العالم.

يشار إلى أن مجموعة السبعة تضم حاليا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا.

ورغم أن روسيا والصين ضمن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أعلى هيئة صانعة للقرار في الأمم المتحدة، فإنهما ليستا عضوتين في مجموعة السبعة.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يخطط لاستضافة قمة مجموعة السبعة هذا العام، إلى إعادة روسيا إلى المجموعة، كما يريد أيضا دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية,

ولم يكن هناك أي حديث جاد عن دعوة الصين إلى المجموعة، التي تأسست عام 1975. وانضمت روسيا كعضو كامل إلى المجموعة عام 2002 لمدة 12 عاما ، حتى تم استبعادها من المجموعة عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم.

تجدر الإشارة إلى أن شرودر، الذي شغل منصب المستشار الألماني في الفترة من عام 1998 حتى عام 2005، يترأس حاليا مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".

ويرتبط شرودر بعلاقة شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.