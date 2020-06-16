وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمس بقرار رئاسي وليس بحكم قضائي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.

وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه، وليس وفقا للحكم القضائي الذيي صدر مؤخرا.

وأوضحت أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألفا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

وقالت إن الزيادات سيتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ ابريل ٢٠٢١، كما سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وأضافت أن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف، كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020، 900 جنيه.

وأكدت أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.

وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة لأن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.

وقالت إن الوزارة تسعي لمحاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين ورضا العاملين في ميكنة منظومة التأمينات في تحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش.

وأعلنت القباج أن الوزارة تعيد هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وسيصدر قرار قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات.

وأضافت أنه هناك تيسيرات ليست خاصة بالتأمينات ولكنها تدعم النظام الاقتصادي، كما منحت وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات ل١٠ قطاعات بسبب أزمة كورونا بها الكثير من التضحية، وتحاول فرض نفسها بأقصى وقت ممكن لتستوعب كل الزيادات خاصة أنه القطاع الخاص متعثر في السداد.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة تمنح حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الصيادين والمخابز وعمال المقاولات، وهي منهجية حماية اجتماعية وليست زيادة.

واستعرضت القباج تطور زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 وذكرت أن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه ، وعام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه ، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.