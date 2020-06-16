تأجيل مهرجان الأوسكار حتى شهر أبريل المقبل بسبب كورونا

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تأجيل مهرجان الأوسكار في دورته الـ93 لعام 2021، ليصبح في أبريل المقبل أي بعد شهرين من موعده المقرر أصلا، وذلك لإعطاء فرصة للأفلام التي تأخرت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فرصة التنافس على الجوائز الأفضل في عالم السينما.

وأجرت الأكاديمية عددًا من التغييرات الأخرى في مهرجان الأوسكار لعام 2021 نتيجة للفيروس الفتاك، وعادة، كان على الأفلام أن تعرض لأول مرة على مسرح في لوس أنجلوس، وأن يتم عرضها ما لا يقل عن ثلاث مرات في اليوم. أما المسابقة القادمة، فإنه سيحق للأفلام التي تعرض لأول مرة على منصات البث أن تتنافس، كما يمكن للأفلام التي تعرض لأول مرة في نيويورك وشيكاغو واتلانتا وميامي ومنطقة سان فرانسيسكو دخول المنافسة.