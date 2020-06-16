بوجدانوف يبحث التسوية الليبية مع وفد حكومة شرق البلاد وممثل الجيش الليبي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، مع وفد تابع للحكومة الليبية شرق البلاد وممثل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سبل الخروج من الأزمة الليبية وجوانب تسوية النزاع هناك.

وقال بوجدانوف لوكالة أنباء" سبوتنيك": " تم عقد هذه المباحثات مع الوفد الليبي التابع لشرق البلاد برئاسة وزير خارجية الحكومة الليبية بطبرق وعضوية ممثل مجلس النواب وممثل قائد الجيش الوطني"، مشيرا إلى أن هذا الوفد قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفا أن المباحثات استمرت لمدة 4 ساعات، وتم خلالها التطرق إلى كل جوانب المسألة، التي تتعلق بالتسوية الليبية".