إصابة ما لا يقل عن 36 شخصا في انفجار بقاعدة عسكرية كولومبية

أصيب 36 شخصا على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية في شرق كولومبيا يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع دييجو مولانو في تصريح له من مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما انفجرت سيارة مفخخة في مجمع اللواء الثلاثين في كوكوتا، مضيفاً أن أحدهم خضع بالفعل لعملية جراحية.

وقال مولانو " إننا ندين هذا العمل الخبيث".

ووفقا للنتائج الأولية فإن شخصين قادا سيارة دفع رباعي محملة بعبوات ناسفة إلى القاعدة وفي غضون دقائق وقعت انفجارات شديدة.

وأظهرت مقاطع فيديو كرة نارية كبيرة وسحابة عالية من الدخان.

وقال مولانو: "إن الفرضية الأولى هي أن عصابات جيش التحرير الوطني "إي إل إن" تقف وراء هذا الأمر " . وأضاف " ولكننا نبحث أيضا احتمال تورط مجموعة منشقة عن منظمة جماعة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا "فارك" المتمردة السابقة.

وذكر الرئيس إيفان دوكي في تغريدة له في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أرسل مولانو إلى المدينة للتحقق من الموقف، وأشار وزير الداخلية دانيال بالاسيوس إلى الحادث في تغريدة على "تويتر" على أنه "عمل إرهابي" .

وتعد قاعدة اللواء الثلاثين في كوكوتا أهم قاعدة عسكرية في شمال شرقي كولومبيا .