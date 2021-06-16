 بايدن قبيل مغادرته سويسرا عقب قمته مع الرئيس الروسي: سننتظر ونرى ما سيحدث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن قبيل مغادرته سويسرا عقب قمته مع الرئيس الروسي: سننتظر ونرى ما سيحدث

الرئيس الامريكى جو بايدن - ارشيفية
الرئيس الامريكى جو بايدن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 9:19 م

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، جنيف؛ عقب قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية لقطات حية تظهر مغادرة الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن - في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته - إنه حظى باجتماعات جيدة مع مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لحلفاء الولايات المتحدة لدعمهم له فيما يتعلق بلقائه مع الرئيس الروسي.

وبسؤاله عما إذا كان يملك ضمانات حول نتائج هذه القمة، قال "سننتظر ونرى ما سيحدث".

وعقد بايدن وبوتين أول قمة تجمعهما، حيث استغرقت محادثاتهما نحو 4 ساعات، واستضافتها مدينة جنيف السويسرية.

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