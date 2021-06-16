بايدن عن عدم اهتمام أمريكا بالسجناء في سوريا: انتهكوا اتفاقية الأسلحة الكيماوية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عواقب عدم احترام حقوق الإنسان مدمرة لروسيا، مشيرًا إلى أن عدم اهتمام أمريكا بالسجناء في سوريا؛ يرجع إلى انتهاكهم اتفاقية الأسلحة الكيماوية ولا يمكن الوثوق فيهم.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المتاجرة، وترغب في تطور الاقتصاد الروسي، وفقًا للقوانين الدولية، منوهًا إلى أن روسيا لن تكون لها علاقات طيبة مع أمريكا أو دول أخرى إذا خرقت تلك القوانين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها قوات سيبرانية هائلة وسترد بقوة على أي هجوم سيبراني من روسيا، لافتًا إلى عدم توقعه بأن بوتين يريد بدء حرب باردة مع الولايات المتحدة.