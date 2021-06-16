 مدير قصر العيني الفرنساي لـ«الشروق»: انكسار موجة كورونا الثالثة.. وانخفاض المصابين بنسبة 85% - بوابة الشروق
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مدير قصر العيني الفرنساي لـ«الشروق»: انكسار موجة كورونا الثالثة.. وانخفاض المصابين بنسبة 85%

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:02 م

عمرو الحديدي: لا إصابات بين الأطباء.. وإعادة فتح قصر العيني الفرنساوي للجمهور
أكد الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ القلب والحالات الحرجة، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، انكسار موجة كورونا الثالثة وانخفاض أعداد الحالات المترددة على المستشفى بسبب الإصابة بنسبة 85%.

وأعلن في تصريح لـ"الشروق"، فتح كل عيادات قصر العيني الفرنساوي بالكامل أمام الجمهور مرة أخرى، ماعدا دور العزل التاسع المخصص لذلك.

وأكد أن مستشفى العزل في قصر العيني لم تستقبل حالات مصابة بمرض الفطر الأسود، مضيفًا أنه لا إصابات بين الأطباء وبدء تطعيم الأطقم الطبية.

وأشار إلى استقبال المستشفى حالات لديها أعراض رغم تلقيها اللقاح المضاد لكورونا ولكن بسبب كورونا العادية وأن المناعة لم تكتمل بعد الحصول على اللقاح.


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